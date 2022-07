Tout savoir sur le prêt immobilier pour l’achat d’un logement

Zoom sur le prêt immobilier

Les taux d'intérêt

La durée du remboursement de votre prêt immobilier

L'assurance emprunteur

La recherche du crédit immobilier

Le prêt immobilier est un emprunt qui est fait sur une longue durée auprès d'un établissement de crédit ou d'une banque. Un prêt immobilier peut être fait par un particulier ou par un professionnel, dans un objectif précis, celui d'investir dans un projet immobilier à titre de résidence principale ou de projet locatif. Il faut savoir que le crédit immobilier vous engage financièrement sur du très long terme, la durée moyenne étant de 19 ans. De ce fait, il faut bien réfléchir avant de vous engager. Un crédit immobilier est très important, car les taux d'intérêts peuvent faire grimper ce dernier. Il faut savoir que financer un logement est compliqué, et qu'il est important de bien connaître les critères avant de souscrire à un emprunt immobilier. Vous pouvez utiliser par exemple les simulateurs de prêt de La Banque Postale Nous devons évidemment parler du taux d'intérêt immobilier qui est un élément à prendre en compte lors de la souscription à un prêt immobilier. En effet, il détermine le montant des intérêts que vous allez devoir payer chaque mois. Il existe deux types de taux pour un prêt immobilier, à savoir le taux fixe et le taux variable. Généralement, vous allez opter pour un taux fixe, c'est-à-dire que le taux nominal sera le même sur toute la durée de remboursement. Vous aurez ainsi toujours les mêmes mensualités, et votre taux ne changera pas. Le taux variable quant à lui peut varier en fonction des périodes, généralement tous les ans. Sachez qu'il sera calculé par rapport à la variation d'un indice financier. De ce fait, vous êtes exposé au risque de voir monter le prix de votre remboursement immobilier. C'est pour cette raison que le prêt immobilier à taux variable représente moins de 1 % des dossiers en France lors de la souscription à un prêt immobilier.Vous devez connaître la durée de remboursement de votre prêt immobilier car c'est ce qui va conditionner votre financement. En effet, plus un crédit immobilier est conclu sur la longue durée, plus cela coûte cher. Il faut savoir qu'en empruntant sur du long terme, vous allez pouvoir augmenter votre capacité d'achat. Mais attention, ce n'est pas gratuit ! Généralement, vous pourrez opter pour 15, 20 ,25, ou encore 30 ans. Cependant, il faut savoir que tout est adaptable, et que vous pouvez opter pour un remboursement sur 17 ans ou 23 ans par exemple. Il est tout à fait possible de personnaliser votre crédit immobilier, sachant que vous devez impérativement vous pencher sur la notion de mensualité. En effet, la mensualité correspond à la somme d'argent que vous allez devoir payer chaque mois à l'établissement prêteur ou à la banque qui vous a accordé votre prêt immobilier. N'oubliez pas également de vérifier votre taux d'endettement, pour que le montant mensuel ne soit pas trop élevé. De toute manière, l'établissement prêteur vérifiera que le taux d'endettement est raisonnable pour votre budget, pour éviter les risques liés aux remboursements.Lorsque vous souscrivez à un crédit immobilier, l’établissement prêteur exige la souscription à une assurance de prêt. En effet, cette assurance emprunteur pourra couvrir les risques de décès ou encore d'incapacité de travail. Sachez également qu'il existe des assurances contre la perte d'emploi, mais cela est beaucoup plus rare. Vous pouvez négocier votre assurance de prêt immobilier et vous pouvez ainsi déléguer l'assurance à une autre entreprise que celle proposée par l'établissement qui vous accorde le crédit immobilier. Sachez qu'en France, vous pouvez mettre en concurrence les assurances au moment de la souscription au crédit immobilier. Bien souvent, l'assurance du Crédit Immobilier coûte très cher, et c'est pour cette raison que nous vous recommandons de veiller à ce prix, pour essayer de faire des économies.Pour rechercher un crédit immobilier, vous devez vous armer de patience. En effet, il faut faire des comparatifs, et ainsi réussir à tout gérer dans la constitution de votre dossier. Sachez que c’est une démarche compliquée, et c’est pour cette raison que vous pouvez la déléguer à des professionnels appelés les courtiers immobiliers. Ces derniers connaissent les démarches par cœur et pourront les faire à votre place. D’ailleurs, faire appel à un courtier en immobilier afin de trouver le meilleur montage financier, celui qui sera le plus avantageux, est devenu monnaie courante. De plus en plus de particuliers et de professionnels confient leurs dossiers à ces professionnels pour que tout soit parfaitement géré. Différents critères seront étudiés au moment de l’obtention d’un prêt immobilier, à savoir le salaire, l’apport personnel, la capacité d’endettement, la gestion de vos comptes et de votre épargne, votre âge ou encore votre état de santé. En faisant appel à un courtier en immobilier, vous gagnerez un temps précieux et pourrez ainsi vous consacrer à autre chose. C’est un choix parfois coûteux, mais il nous semble très judicieux.Vous l’aurez compris, souscrire à un crédit immobilier n’est pas à prendre à la légère. Il est impératif de bien comprendre tout le fonctionnement de cette démarche, et surtout de saisir l’ampleur de vos engagements sur le long terme. Votre capacité d’emprunt ou encore le montant des taux d’intérêt doivent bien être saisis, pour éviter toute mauvaise surprise. Cependant, sachez que l’achat immobilier est une belle aventure et que vous ne regretterez pas cet investissement. Maintenant, c’est à vous de jouer !