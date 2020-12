Toutes les complémentaires santé ne jouent pas le jeu de la transparence

Depuis le 1er septembre, les complémentaires santé ont obligation de publier le taux de redistribution. Il s'agit du ratio entre le montant des prestations versées et le montant des cotisations collectées par l'organisme. L'UFC-Que Choisir a enquêté et découvert que sur les 29 complémentaires les plus importantes en France, cinq d'entre elles ne respectaient pas cette obligation, dont la GMF et le Crédit Agricole : elles n'indiquent nulle part dans leurs devis le taux de redistribution, assure l'association de défense des consommateurs. Par ailleurs, pour établir un devis, cinq autres complémentaires exigent de prendre contact avec un commercial.



Le taux de redistribution est pourtant une « boussole indispensable et obligatoire pour comparer les offres de marché », relève l'UFC-Que Choisir. C'est d'autant plus vrai qu'à compter du 1er décembre, il sera possible de changer à tout moment de complémentaire santé. Les assurés doivent donc avoir toutes les cartes en main pour faire le meilleur choix. C'est pourquoi l’association met en demeure cinq organismes complémentaires de se conformer au plus vite à cette obligation d’information : le Crédit Agricole, la GMF, Malakoff Humanis , MNH et MNT.