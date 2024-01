Toyota : année record pour le numéro un mondial, malgré les scandales

Le président du conseil d’administration de Toyota, Akio Toyoda, a exprimé sa honte face à ces situations et a reconnu que « retrouver la confiance de nos clients prendra du temps ». Ces scandales ont jeté une ombre sur les réalisations commerciales du groupe et ont soulevé des questions sur ses pratiques et son intégrité.



Alors que Toyota a longtemps misé sur l'hybride non rechargeable, le constructeur est à la traîne dans le segment des véhicules 100% électriques. En 2023, Toyota a vendu moins de 1% de ses véhicules dans cette catégorie, avec seulement 104.018 unités écoulées. Cette performance est nettement inférieure à celle de concurrents comme l'américain Tesla et le chinois BYD, qui ont respectivement vendu 1,81 million et 1,57 million de voitures électriques.



La réglementation européenne, qui prévoit l'arrêt de la vente de véhicules non électrifiés d'ici 2035, pose un défi supplémentaire pour Toyota. La société doit accélérer sa transition vers l'électrique pour rester compétitive sur le marché mondial.