Toyota premier constructeur aux États-Unis, devant General Motors

Si l'exploit réalisé par Toyota est remarquable, les analystes estiment qu'il n'est pas le signal d'un changement profond dans le secteur. GM peut compter sur un large catalogue de produits et de marques, notamment dans les segments très populaires des SUV et des pick-up. Toyota a tiré son épingle du jeu avec les citadines (Corolla et Camry), un marché moins important pour GM.



Si les résultats de Ford seront connus dans les prochains jours, ceux de Stellantis ont été annoncés. Le groupe issu de la fusion entre Fiat Chrysler et FCA, qui possèdent des marques comme Dodge, Jeep ou encore Ram, a vendu 1,8 million d'unités sur le territoire américain l'an dernier, avec un recul de 18% au dernier trimestre 2021.