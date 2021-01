Trading automatique : de quoi s’agit-il ?

Automatisation des ouvertures et fermetures de positions

Sur les 15 dernières années, le trading a beaucoup évolué. Pour preuve, quasiment n’importe qui a la possibilité de trader de nos jours même si le trading n’est pas fait pour tout le monde. Les traders ont le choix entre l’exécution manuelle des entrées et des sorties de positions ou l’exécution automatique. Cette deuxième forme de trading, couramment appelée trading automatique, est une méthode qui attire de plus en plus pour ses nombreux avantages.Également connu sous l’appellation de robot de trading, le trading automatique est une méthode qui consiste à prendre part aux marchés financiers par le biais d’un programme informatique. Ce qui permet l’automatisation des ouvertures et des fermetures de positions spéculatives au lieu d’être effectué manuellement. En d’autres termes, toutes les opérations d’achat et de vente ne sont réalisées par le trader, mais par le programme informatique qui exécute des règles préétablies.Pour information, le trading automatique ne signifie pas que vous n’avez rien à faire en tant que trader. Au contraire, il est vital que vous procédiez au préalable à une analyse technique poussée. Cela est nécessaire afin d’optimiser les paramètres pour vos positions : ordres d’ouverture, stops suiveurs et stops garantis. Une fois le paramétrage terminé, la gestion de vos positions est alors automatisée du début jusqu’à la fin. Ce qui vous évite de consacrer trop de temps à leur surveillance.Par ailleurs, il est crucial de faire la distinction entre trading automatique et trading haute fréquence. Un robot de trading vous offre la possibilité d’ouvrir beaucoup de positions dans une courte période en occultant l’aspect émotionnel de toutes vos décisions. Cependant, l’objectif n’est pas de faire un grand nombre de transactions financières à une vitesse très élevée. En effet, cette méthode s’arrête à l’automatisation de votre processus de décision en tant que trader.Le premier avantage du trading automatique est la possibilité de suivre les tendances sur les marchés financiers sans passer énormément de temps à surveiller vos diverses positions. Vous n’avez qu’à paramétrer votre robot de trading en fonction des résultats de votre analyse technique et de votre objectif. En faisant le bon choix d’algorithme, il vous est même possible d’opter pour des stratégies prédéfinies et de négocier suivant l’évolution des tendances et vos envies.De même, la phase de programmation n’est plus aussi complexe que par le passé. Elle est accessible à tout particulier, même sans compétence en informatique et expérience, qui a l’ambition de devenir trader. Vous définissez juste toutes les conditions dans lesquelles vous souhaitez acheter et revendre sur les marchés financiers. Cet ensemble de conditions est exécuté par l’algorithme. Une fois paramétré, il devient totalement autonome, mais reste reprogrammable à tout instant.Vous n’avez pas besoin d’être un expert en informatique pour faire du trading automatique. De plus, il n’est pas utile d’être tout le temps derrière votre ordinateur pour surveiller vos positions. Il vous suffit d’adapter votre stratégie par rapport à votre emploi du temps. De jour comme de nuit, les ordres seront exécutés automatiquement. En plus, avec vos stratégies préétablies, vous réduisez l’impact émotionnel dans votre processus de décision d’achat et de vente.En supprimant l’exécution automatique des ordres, votre robot de trading vous permet d’exécuter simultanément des ordres multiples, et ce, en temps réel. Ainsi, vous avez l’assurance de ne jamais rater une opportunité ou supporter une perte importante en cas de chute des cours. Enfin, un robot de trading met à votre service un certain nombre d’indicateurs. De ce fait, l’analyse des tendances actuelles et l’identification d’une nouvelle opportunité sont extrêmement facilitées.