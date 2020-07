Trafic aérien : pas de retour à la normale avant 2024

Fermeture des frontières, restriction des déplacements, paralysie de l'économie : le coronavirus n'a épargné personne, et surtout pas les compagnies aériennes dont la plupart des avions ont été cloués au sol pendant de longues semaines. Avec le déconfinement et la réouverture progressive des frontières, les vols ont pu reprendre, mais l'activité est très loin d'avoir de ce qu'elle était avant la crise sanitaire. L'IATA, l'association qui regroupe l'ensemble des compagnies aériennes, estime que le niveau de trafic enregistré l'an dernier ne sera pas atteint avant 2024, « soit un an plus tard que ce que nous avions prévu précédemment », d'après le responsable financier de l'organisation Brian Pearce.



Durant les mois de mai et de juin, le rétablissement du trafic a été plus lent que prévu. Par ailleurs, il y a toujours des incertitudes concernant la réouverture des frontières. L'IATA prévoit également que le rétablissement du trafic sera moins rapide que prévu durant le deuxième semestre, comme cela a été constaté durant les deux derniers mois. L'épidémie fait son retour ici et là ce qui complique la reprise des vols.