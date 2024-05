Train : la SNCF ne vend plus de billets des compagnies européennes

Pour contourner ces restrictions appliquées sur le site SNCF Connect et l’application de la SNCF, les voyageurs peuvent se tourner vers des plateformes tierces telles que Trainline, Rail Europe, et Kombo. Ces services offrent l'accès à des billets pour une vaste gamme de compagnies ferroviaires et de bus à travers l'Europe et présentent l'avantage de proposer des billets électroniques facilement accessibles via un QR code. De plus, ils permettent de trouver des billets moins chers en comparant les offres au niveau international. Les applications comme le Rail Planner d'Interrail ou le DB Navigator offrent une alternative pratique pour consulter les horaires des trains sans nécessité d'achat immédiat.



Il est conseillé aux voyageurs de réserver la portion française de leur trajet sur SNCF Connect, puis de procéder à la réservation de la partie internationale directement sur les sites des opérateurs ferroviaires locaux tels que Renfe pour l'Espagne, Trenitalia pour l’Italie ou SBB pour la Suisse.