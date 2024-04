Transavia fait maintenant payer les bagages cabine

Pour les passagers de Transavia, le bagage à main gratuit doit se conformer aux dimensions maximales de 40x30x20 cm et être placé sous le siège devant eux. Ceux désirant transporter un bagage cabine plus grand, ne dépassant pas les dimensions de 55x35x25 cm et un poids de 10 kg, devront opter pour la nouvelle option payante.



Le coût de cette option varie selon la période de l'année, allant de 10 € pour les mois d'avril à juin à 15 € pour juillet et août, avec certaines destinations présentant des tarifs plus élevés. Cette politique souligne l'importance de la planification pour les voyageurs, notamment en raison de la limitation à 70 bagages cabine pouvant être transportés à bord. Les passagers réservant en dernière minute pourraient se voir facturer jusqu'à 65 € pour cette option.



La décision de Transavia reflète une tendance plus large dans l'industrie aérienne, où les compagnies cherchent à maximiser leur rentabilité. Cette stratégie soulève des questions sur l'équité pour les voyageurs, qui doivent naviguer à travers une multitude d'options tarifaires et de services additionnels, rendant la comparaison des offres et la compréhension des coûts totaux de voyage plus complexes.