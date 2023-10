Transition écologique : les obstacles économiques majeurs pour les ménages modestes

Bien que des aides financières existent, couvrant de 25% à 60% de l'investissement en fonction des revenus, ces subventions ne suffisent pas à lever les barrières économiques. Pour les classes moyennes et les ménages modestes, l'effort financier nécessaire pour investir dans des solutions écologiques demeure prohibitif, même avec un prêt à taux zéro. Il est question de dizaines de milliers d'euros, soit plus d'un an de revenu pour la classe moyenne, et jusqu'à une décennie ou plus pour les ménages les plus modestes.



Le secteur de l'automobile est particulièrement révélateur de ce phénomène. L'étude indique qu'aucun ménage ne pourrait rentabiliser l'achat d'une citadine électrique standard neuve sur 20 ans, comparé au maintien d'une vieille voiture à essence. Bien que les voitures électriques neuves soient rentables en moins de six ans en raison des économies de carburant, le problème de trésorerie persiste. Les prix varient entre 10.000 et 40.000 euros pour une voiture et sa borne de recharge, même après déduction des aides.