Transition électrique : le patron de Stellantis met en garde contre le risque de casse sociale

Entre les lignes, il craint que des constructeurs mettent la clé sous la porte à cause de l'électrification voulue par l'UE. Ce d'autant qu'il n'y a pas que les constructeurs qui sont impliqués : « nous avons tout un écosystème de sous-traitants autour de nous. Il va falloir qu'ils bougent aussi rapidement que nous ». La brutalité du changement, estime-t-il, c'est ce qui crée le risque social.



Il plaide pour le maintien des véhicules hybrides légers, qui coûte « moitié moins » qu'une voiture électrique. « Nous risquons de perdre les classes moyennes qui ne pourront plus acheter de voiture et qu'il y aura des conséquences sociales », selon Carlos Tavares, qui précise qu'un véhicule électrique doit rouler 70.000 km pour compenser la mauvaise empreinte carbone de fabrication de la batterie et « commencer à creuser l'écart avec un véhicule hybride léger ».