Transports en commun : la baisse de la fréquentation, une opportunité

La fréquentation dans les transports en commun — bus, métro, tramways, etc. — a connu beaucoup de bas l'an dernier. Durant le premier confinement du printemps, elle n'a été que de 7 % de son niveau habituel. Puis en juin, elle s'est rétablie à 50 %, et jusqu'à 80 % avant le deuxième confinement du mois de novembre. Selon les chiffres donnés par Thierry Mallet, le président de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), on en est actuellement entre 55 % et 65 % d'un niveau normal. Celui qui est aussi le directeur général de Transdev a expliqué au micro de France Inter que la baisse va être durable et que les sociétés de gestion des transports doivent s'y préparer.



Il faudra d'abord gérer les pertes : le secteur a perdu entre 3,4 à 4 milliards d'euros en raison de la diminution des recettes issues de la vente des tickets. L'UTP et l'ensemble des représentants des entreprises se disent très vigilantes par rapport aux exigences de l'État qui souhaite maintenir une offre élevée de transports en commun. Ce qui signifie des compensations.