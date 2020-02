Travail dissimulé : première condamnation pour Deliveroo en France

Du côté de l'entreprise, on confirme qu'il s'agit bien du premier cas de requalification en France pour ce qui la concerne. Le groupe, basé au Royaume-Uni, va examiner la décision et "éventuellement" faire appel. L'épilogue de l'affaire reste encore à déterminer, mais c'est un coup de semonce très important pour l'ensemble des plateformes du même genre qui prospèrent sur un modèle qui peut sembler déséquilibré.



Si Deliveroo estime que les livreurs sont demandeurs de la flexibilité de son système ("[Ils] nous disent qu'ils veulent choisir quand, où et s'ils veulent travailler et c'est ce que nous leur permettons de faire"), les cas en justice risquent de se multiplier. Kevin Mention a ainsi l'intention de porter une cinquantaine de procédures aux prud'hommes, et d'autres contre Stuart et Frichti. Take Est Easy, qui a été liquidé en 2016, et Foodora, qui n'est plus actif en France, sont toujours sous le coup de procédures identiques.