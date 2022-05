Trenitalia : un taux de remplissage convaincant entre Paris, Lyon et Milan

Au mois de décembre, Trenitalia lançait ses trains rouges à grande vitesse entre Paris, Lyon et Milan. Deux aller-retours pour commencer, puis un troisième depuis le mois d'avril, et au 1er juin ce sont deux aller-retours supplémentaires qui s'ajouteront. Selon Roberto Rinaudo, directeur France de l'entreprise transalpine, 210.000 voyageurs ont emprunté les trains de la compagnie, soit « un taux de remplissage de 89% », explique-t-il à BFM Business.



C'est un chiffre « au-delà de nos attentes », se réjouit-il. La ligne entre Paris et Milan est particulièrement populaire. Venir concurrencer la SNCF sur la ligne la plus rentable de France était une chose, et c'est réussi grâce à des prix très attractifs et une offre agressive. Mais Trenitalia se sent pousser des ailes et pourrait s'intéresser à d'autres lignes.