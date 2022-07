Trenitalia veut ouvrir d'autres lignes en France

Trenitalia a lancé ses trains à grande vitesse sur la ligne Paris-Lyon le 18 décembre dernier. Un succès qui s'appuie non seulement par la demande des voyageurs (il s'agit de la ligne ferroviaire la plus fréquentée de France), mais aussi par les prix pratiqués : 23 euros en classe standard, contre de 16 à 25 euros pour la SNCF. En France, l'entreprise italienne a fait voyager 350.000 passagers, avec un taux de remplissage de 90%.



Autant dire que le marché français intéresse Trenitalia. D'autres lignes pourraient ainsi s'ouvrir. « Notre ambition est bien sûr de nous développer; on a des études en cours sur d'autres lignes », a expliqué Roberto Rinaudo, le directeur de la branche hexagonale, auprès de la publication spécialisée Ville Rail & Transports.