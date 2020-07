Trésorerie d’entreprise : le gouvernement mise gros sur l’affacturage

L’Assemblée nationale a adopté un nouveau dispositif pour améliorer la trésorerie des entreprises et, surtout, pour faciliter l’utilisation de l’affacturage. Ce principe devient en effet stratégique en temps de crise puisqu’une entreprise qui fait appel à une société d’affacturage peut voir les sommes qui lui sont dues par ses clients être très rapidement disponibles pour sa gestion courante, sans devoir attendre le paiement de l’entreprise cliente qui peut parfois être décalé de plusieurs semaines.



L’entreprise débitrice, elle, va régler directement la facture à la société d’affacturage qui aura avancé l’argent. Seul problème : la société d’affacturage n’avance les frais que si les factures sont sûres. Or, avec la crise économique, difficile d’être certain qu’une entreprise ne fermera pas ses portes. Le prêt garanti par l’État entre donc en jeu, comme le réclamaient les spécialistes du secteur.