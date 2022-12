Trois réacteurs nucléaires de nouveau en service en France

C'est une bonne nouvelle dans le contexte tendu de la production d'électricité d'origine nucléaire. EDF a remis en service trois réacteurs supplémentaires : Bugey 3 (Lyon), Dampierre 3 (Loiret) et Cattenom 4 (Lorraine). Cela porte à 40 le nombre de réacteurs branchés, sur un total de 56. Les autres sont soit en phase de maintenance (qui pour certains se prolongent), soit subissent des réparations pour des problèmes de corrosion.



La capacité de production passe à 39 gigawatts, contre un total de 61 GW lorsque tous les réacteurs sont connectés. La conséquence très concrète est que pour la première fois en 42 ans, la France se retrouve importatrice nette d'électricité, ce qui tombe au plus mauvais moment : les prix de l'énergie sont au plus haut en raison notamment de la guerre en Ukraine… RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a prévenu que des coupures d'électricité pourraient survenir en janvier afin de soulager le réseau.