Trottinettes électriques en libre-service : pour les Parisiens, c’est « non »

Utilisées par des milliers de Parisiens tous les jours, les trottinettes en libre-service ont été au centre de divers scandales et problèmes. Des blessés, un manque d’assurance de la part des utilisateurs et une utilisation plutôt sauvage. Les Parisiens se plaignaient régulièrement de ces trottinettes, ce qui a poussé la mairie à organiser un vote, dimanche 2 avril 2023.



Le résultat du vote est sans appel : 89,03% des votants ont déclaré qu’ils étaient contre les trottinettes électriques en libre-service. Un vote qui ne concerne toutefois pas les trottinettes privées, qui nécessitent en outre une assurance spécifique et dont les règles d’utilisation vont être durcies en 2023.