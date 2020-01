Trou de la Sécu : la dette sera remboursée en 2024

Le fameux « trou de la Sécu » ne sera-t-il bientôt qu'un lointain souvenir ? La Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), organisme public chargé de combler le déficit accumulé par le système de sécurité sociale, prévoit un « apurement total » de la dette au deuxième semestre 2024. L'an dernier, la Cades a remboursé 16 milliards d'euros, et le budget de la Sécu pour 2020 prévoit un remboursement supplémentaire plus important encore, de 16,7 milliards d'euros. D'ici à la fin de cette année, la dette restant à amortir est estimée à 72,5 milliards.



D'ici 2024, et en prenant en compte les 16,7 milliards de 2020, ce sont donc 89,3 milliards d'euros que l'organisme aura versé. La Caisse continuera néanmoins d'assurer le service des emprunts jusqu'à leur échange durant l'année 2025. Depuis 1996, ce sont 171,2 milliards qui ont été « refinancer et amortis » par la Cades, sur un total de 260,5 milliards. En 23 ans, les intérêts dûs aux créanciers ont représenté 57 milliards d'euros.