Trump VS les médias, y aura-t-il un gagnant ?

- Par le déni de sa défaite, D. Trump adopte-t-il une posture médiatique ou au contraire, se pose-t-il en rempart contre les médias traditionnels ?

C’est avant tout une posture politique. Il s’agit pour Trump de contester un scrutin qu’il juge déloyal, frauduleux, vicié. Cette réaction virulente face à la défaite était prévisible. Comme je le relate dans mon ouvrage, Trump a toujours été obnubilé par la nécessité d’installer un récit autohagiographique fort duquel sont sciemment exclus les revers, les échecs personnels et professionnels. Par exemple, il n’a eu de cesse d’affirmer qu’il n’a jamais fait faillite quand, en réalité, son empire s’est bien effondré au début des années 1990 avant d’être sauvé in extremis par le gouvernement américain. Ainsi, la défaite ne fait pas partie du logiciel viriliste trumpiste qui est celui des gagnants et non des « losers ». C’est pourquoi il s’échine à les contester et à les effacer de son récit intime. Son refus de reconnaître la victoire de Joe Biden participe de la même logique de réécriture du réel.



C’est également une posture politique au sens où il se pose à nouveau comme la victime d’un système corrompu entièrement voué à sa perte. C’est un élément essentiel de sa rhétorique populiste depuis sa déclaration de candidature en 2015 qui s’est notamment exprimé par sa haine des grands médias, décrits comme les suppôts du système. Ces derniers jours, il a pu revitaliser ce discours à la faveur de l’annonce par les médias de la victoire de Biden. Pour Trump, les médias n’avaient aucun droit de le déclarer vainqueur – ce qu’ils font pourtant depuis longtemps –, ils se sont substitués au peuple et ont cherché à piétiner la démocratie, car, il l’affirme, c’est lui qui a gagné l’élection grâce aux votes « légaux ». Tous les médias, même la conservatrice Fox News, subissent ainsi des bordées d’injures précisément parce qu’ils sont perçus comme les défenseurs de l’establishment anti-Trump et antidémocratiques. Et ce message fonctionne plus que jamais parmi ses électeurs les plus fidèles.