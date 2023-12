Tunnel sous la Manche : une grève à Getlink provoque la panique entre Paris et Londres

Face à cette situation, Clément Beaune, ministre français des Transports, qualifie le blocage du tunnel de « inacceptable » et exhorte à une résolution immédiate. Une rencontre entre la direction et les représentants syndicaux est prévue pour discuter des solutions possibles.



La situation actuelle pose la question sensible de la gestion des conflits sociaux en période critique et leur impact sur les services essentiels. Alors que les négociations entre la direction de Getlink et les syndicats sont en cours, les voyageurs restent dans l'incertitude quant à la reprise du trafic dans le tunnel sous la Manche. Cette crise devra en tout cas trouver une issue très rapidement, au risque sinon d'avoir un impact très sérieux sur la vie quotidienne de milliers d'usagers du tunnel sous la Manche.