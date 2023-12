Turkish Airlines offre un joli cadeau de Noël à Airbus

Cette expansion fulgurante n'est pas sans conséquences pour les compagnies aériennes européennes, déjà préoccupées par la croissance soutenue de Turkish Airlines, exacerbée par la crise de la Covid-19. La compagnie turque bénéficie du soutien indéfectible de l'État turc et d'une position géographique stratégique entre l'Europe et l'Asie, lui permettant d'accéder à un vaste marché avec des coûts d'exploitation inférieurs et moins de contraintes environnementales.



La santé de Turkish Airlines contraste avec des contraintes environnementales plus strictes et des coûts d'exploitation plus élevés en Europe qui ont un impact sur la compétitivité de ces compagnies. Par exemple, l'obligation pour Air France d'incorporer 10 % de carburant d'aviation durable en 2030 représentera un surcoût significatif pour les billets d'avion, alors que Turkish Airlines ne sera pas soumise à ces mêmes coûts.



Cette situation crée un déséquilibre concurrentiel, où les compagnies européennes sont désavantagées face à des concurrents comme Turkish Airlines, qui peuvent offrir des tarifs plus compétitifs.