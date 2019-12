Turquie : une compensation de 389 millions d'euros pour Aéroports de Paris

En vertu d'un droit d'exploitation obtenue par TAV Airports, la gestion de l'aéroport national et international d'Atatürk, ainsi que son parc de stationnement et le terminal d'aviation générale était entre les mains de la filiale d'Aéroports de Paris (ADP) entre le 3 juillet 2005 et le 2 janvier 2021. Mais le gouvernement turc a décidé de basculer le trafic et l'activité de l'aéroport d'Istanbul-Atatürk vers le nouvel aéroport flambant neuf basé dans la métropole économique du pays mi-octobre. Occasionnant de fait pratiquement un an et demi de suppression d'exploitation pour TAV Airports.



L'Autorité nationale des transports turque (DHMI) avait néanmoins pris les devants, en indiquant par courrier officiel qu'elle indemniserait TVA Airports des « pertes de bénéfices » que pouvait entraîner l'ouverture du nouvel aéroport d'Istanbul. Restait à fixer le montant de la compensation. Plusieurs cabinets d'expertise comptable se sont mis au travail et la somme de 389 millions d'euros a été proposée.