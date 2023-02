Twitter aurait un nouveau patron d'ici la fin de l'année

En fin d'année dernière, Elon Musk prenait possession de Twitter pour 44 milliards de dollars. Une somme qui dépasse la valeur véritable de l'entreprise, selon beaucoup d'observateurs. Et pour rentabiliser ce « nouveau » Twitter, le milliardaire a procédé à des changements drastiques qui, pour le moment du moins, n'ont pas réellement porté leurs fruits.



Toutefois, Elon Musk l'assure : d'ici la fin de l'année, Twitter sera dans « une situations stable ». Durant un forum à Dubaï où il participait en visioconférence, l'homme d'affaires a expliqué que son travail consistait à stabiliser l'entreprise et s'assurer qu'elle est « dans une situation saine et que la feuille de route est clairement définie ». Puis un nouveau patron sera nommé pour le remplacer.