Twitter : bientôt un nouvel abonnement pour supprimer la publicité

Twitter a désespérément besoin d'argent. Selon les prédictions d'Elon Musk, le chiffre d'affaires de l'entreprise ne devrait pas dépasser les 3 milliards de dollars en 2023, soit 41% de moins qu'en 2021. La publicité, qui représente la seule rentrée d'argent frais, a largement fui depuis la prise de pouvoir de celui qui est aussi le patron de Tesla et de SpaceX.



Et pour cause : les annonceurs n'ont guère apprécié le retour d'utilisateurs racistes et complotistes. Depuis, ils préfèrent dépenser leur argent sur d'autres réseaux sociaux. Pour réduire les coûts, le milliardaire a taillé dans les effectifs en licenciant plus de la moitié des troupes (qui comptait 7.500 salariés avant l'acquisition), mais ces efforts ne seront probablement pas suffisants pour trouver la rentabilité.