UFC-Que Choisir : des mesures pour améliorer le pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat sera évidemment au cœur du débat pendant la campagne à l'élection présidentielle. Les français sont soucieux de leur portefeuille, encore plus actuellement alors que l'inflation frappe fort et que les prix des carburants et de l'énergie flambent. C'est pourquoi l'UFC-Que Choisir a mis en ligne une série de 22 mesures visant à redonner 15 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire.



L'association de consommateurs déplore que la question du pouvoir d'achat ne soit traitée que sous l'angle des revenus. Il y aurait pourtant à redire sur le niveau des prix. En plafonnant les dépassements d'honoraires des médecins libéraux, il serait ainsi possible de libérer 650 millions d'euros. La rénovation énergétique permettrait de réaliser 450 millions de pouvoir d'achat supplémentaire si la performance était l'objectif recherché : cela signifierait moins de dépenses d'énergie.