Uber Eats cesse son activité dans plusieurs pays

La crise sanitaire du coronavirus et les mesures de confinement ont eu un impact fort sur Uber Eats. D'un côté, beaucoup de restaurants ont fermé, de l'autre les consommateurs ont tout le temps de préparer à manger à domicile. C'est pourquoi le service a accru les livraisons de plats depuis les restaurants restés ouverts pour le service à domicile. Uber Eats livre également des courses de supermarché, des colis et des objets personnels. Les livreurs sont bien souvent le seul lien qui reste entre l'extérieur et les confinés…



Uber dévoilera cette semaine les résultats de son dernier trimestre. Les analystes s'attendent à une performance très impactée par l'épidémie de coronavirus : les utilisateurs de la plateforme ont peu fait appel à ses services pour leurs déplacements, notamment en mars. Et les prévisions pour avril et mai ne seront sans doute pas extraordinaires. Néanmoins, Uber peut se reposer sur une solide trésorerie : l'entreprise dispose en effet de 10 milliards de dollars de fonds.