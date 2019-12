Uber : départ définitif du cofondateur Travis Kalanick

C'est le 31 décembre que Travis Kalanick mettra Uber définitivement derrière lui. Celui qui a contribué à la création de la plus importante plateforme de VTC au monde, en décembre 2008, a annoncé ce 24 décembre qu'il quittait le conseil d'administration de l'entreprise. En juin 2017, il avait quitté son poste de directeur général, alors qu'il faisait l'objet d'accusations de sexisme, d'harcèlement sexuel et de pratiques managériales et commerciales litigieuses. Le conseil d'administration d'Uber n'a pas encore trouvé le bon candidat pour le remplacer au poste de président. Dara Khosrowshahi, qui a pris la place de Travis Kalanick à la fin du mois d'août 2017, demeure directeur général du groupe.



Travis Kalanick peut remercier Uber, qui « a fait partie de [sa] vie ces dix dernières années », raconte-t-il dans le communiqué. Il se dit « fier » du travail accompli et il continuera à encourager l'entreprise « du banc de touche ». « Alors que la décennie s'achève, cela m'a semblé être le bon moment pour moi de me concentrer sur mes activités actuelles et mes initiatives philanthropiques », écrit-il également.