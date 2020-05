Uber : lourdes pertes au premier trimestre

Le spécialiste de la mise en relation entre voyageurs et chauffeurs a essuyé une perte de 3 milliards de dollars durant les trois premiers mois de l'année. C'est la conséquence très directe du confinement intervenu en mars dans la plupart des pays touchés par le coronavirus. Uber a pourtant connu des mois de janvier et de février positifs, avec des courses en progression de 20%, mais durant les deux dernières semaines du mois de mars, la chute a été de 40%. Et pendant le mois d'avril, la dégringolade s'est poursuivie avec une baisse des réservations de 80% ! Dara Khosrowshahi, le patron du groupe, se veut toutefois optimiste : les réservations ont commencé à augmenter de 12% la semaine dernière, grâce au déconfinement dans plusieurs pays et États américains.



En Géorgie et au Texas, les courses ont ainsi progressé de respectivement 43% et 50%, relève le dirigeant. Malgré tout, l'activité de transport de passagers ne retrouvera pas immédiatement son niveau d'avant la crise sanitaire. Les transports vers les aéroports, qui représentent 16% de l'excédent brut d'exploitation d'Uber, ne vont pas reprendre dans l'immédiat : les frontières sont toujours fermées et les déplacements restent restreints.