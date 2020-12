Uber vend ses taxis volants

Les temps sont durs pour Uber, qui subit de plein fouet les mesures de restriction des déplacements imposés un peu partout aux États-Unis et en Europe pour réduire autant que possible les cas de contamination. Si l'activité de transport de passagers est fortement chahutée, Uber peut compter sur celle de livraison de repas et de courses qui a explosé depuis le début de la pandémie. Malheureusement, c'est insuffisant pour compenser les pertes subies par l'activité principale de l'entreprise qui a décidé de se séparer de plusieurs actifs prometteurs afin de retrouver un semblant de rentabilité.



Depuis plusieurs années, Uber travaille au développement d'une offre de taxis volants. Uber Elevate comptait s'appuyer sur l'expertise de l'entreprise en matière de mise en relation et de gestion des flux de mobilité, cette fois dans le domaine du transport de passagers par les airs. Un projet qui paraît un peu fou sur le papier mais qui aurait pu dégager à terme une certaine profitabilité. Le réseau de taxis volants partagés aurait dû se lancer dès 2023.