Pour donner une idée des difficultés engendrées par le constructeur l'an dernier, au mois d'avril les livraisons se sont limitées à 14 appareils seulement. En décembre, la situation commençait à se normaliser, avec 89 avions livrés. Au printemps, l'avionneur décidait de ralentir sa production de 40 %, et de tailler dans les effectifs avec 15.000 suppressions d'emplois, sur un total de 134.000. Néanmoins, la production devrait se relever dans les prochains mois : « Nous pensons qu'il y aura une augmentation des cadences pour les monocouloirs au second semestre », selon Guillaume Faury.



En se basant sur les livraisons en 2020, le patron d'Airbus veut montrer un « optimisme prudent » pour cette nouvelle année, malgré « les défis et incertitudes [qui] demeurent nombreux à court terme ». En ce qui concerne le carnet de commandes, il est toujours bien garni avec un total de 7.184 appareils à produire. Mais Airbus n'a engrangé que 268 commandes nettes l'an dernier, contre 768 en 2019. Guillaume Faury relève que le niveau des annulations demeure faible, ce qui montre que les clients « attendent le retour du trafic et veulent sécuriser leur créneau » de livraison d'appareils.