Un Français sur deux à découvert une fois par an

En moyenne, le découvert autorisé est de 235 euros sur dix jours par mois, cinq fois par an, selon l'étude annuelle de Panorabanques réalisée pour le compte du Parisien . Les Français sont adeptes de la pratique du découvert, et les banques le savent mieux que quiconque : les frais de gestion qu'elles infligent à leurs clients à découvert sont particulièrement élevés. Les banques traditionnelles prélèvent 10 euros en moyenne en frais de gestion. Pour les clients les plus fragiles, la facture peut grimper à plusieurs centaines d'euros par an s'ils cumulent irrégularités sur irrégularités. Les frais prélevés par les banques en ligne sont cependant moins importants, relève encore l'étude.. Malgré des frais exorbitants, le découvert est considéré par certains comme un moyen de faire le dos rond en période difficile. Ce qui est particulièrement dangereux car plus on fait appel au découvert pour traverser une passe difficile, plus les pénalités sont importantes et risquent de laisser le client la tête sous l'eau.