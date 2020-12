Un bilan positif pour le secteur du jouet en décembre

Le mois de novembre a été particulièrement difficile pour les commerçants, qui pour la grande majorité d'entre eux ont dû fermer leurs portes. Le dernier trimestre est pourtant essentiel pour le chiffre d'affaires, entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année. Et c'est encore plus le cas pour l'activité jouets, pour qui Noël représente un pic d'activité. Philippe Gueydon, directeur-général de King Jouet, a néanmoins expliqué au micro d'Europe 1 que Noël que les ventes au mois de décembre avaient été « excellentes ».



« On va finir ce mois de décembre avec une progression, c'est déjà un point très positif pour la filière », s'est-il réjoui. Durant le mois de décembre, les ventes ont connu une progression de 5% par rapport à l'an dernier. Globalement, les trois derniers mois de l'année ont été positifs. « Dans le contexte actuel, c'est une très belle performance », indique-t-il, en précisant : « Nous avons fait beaucoup de click and collect, de drive, de retraits, etc. Les gens allaient sur nos sites internet pour aller ensuite récupérer les jouets en magasins ».