Un bonus de 1.000 euros pour les véhicules 100 % électrique d'occasion

Pour aider les ménages aux revenus faibles, le gouvernement propose un dispositif de microcrédit avec garantie de l'État. Dans un contexte extrêmement morose (les ventes ont reculé de 38% au premier semestre), les véhicules 100% électriques tirent leur épingle du jeu, se félicite Jean-Baptiste Djebbari. 68.000 voitures à propulsion électrique ont ainsi été vendues, l'objectif étant d'atteindre les 100.000 unités, « soit un doublement des ventes par rapport à l'année dernière ».



Le ministre des Transports entend également poursuivre et amplifier le développement du réseau de bornes de recharge. « A l'origine, le gouvernement avait fixé un objectif de 100 000 points de recharge, à l'horizon fin 2022. J'ai obtenu qu'il soit avancé d'un an, à fin 2021 ». Le dispositif de soutien à l'installation des bornes permet d'accompagner les collectivités, les acteurs privés, les entreprises, la grande distribution, l'habitat collectif, de toucher entre 2.000 et 9.000 euros par borne installée selon leur puissance (cela représente 60 % du coût de la borne).