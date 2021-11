Un budget de Noël en hausse en 2021

Autre enseignement de cette étude : les cadeaux de seconde main ont le vent en poupe. 53% des Français se disent prêts à offrir des biens achetés en occasion, c'est encore plus le cas dans la catégorie des 16-24 ans (64%), contre 41% chez les 55-64 ans. Le secteur du réemploi et du reconditionné, en particulier pour les produits informatiques, devrait en profiter.



Enfin, on ne dépense pas le même budget en fonction de sa région ! Kantar relève en effet qu'en Normandie, on dépensera en moyenne 269 euros pour les achats de Noël, contre 229 euros dans les Hauts-de-France, la somme moyenne la moins élevée de l'étude. Avec 268 euros, la Bourgogne-Franche-Comté est la deuxième région où le budget est le plus important, devant l’Occitanie (267 euros).