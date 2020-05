Plusieurs secteurs d'activité attendent les mesures budgétaires avec une grande impatience : le tourisme, l'automobile, l'aéronautique, la restauration et l'hôtellerie ont été particulièrement impactés par l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement. Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion d'annoncer des dispositifs de soutien : Renault et Air France ont ainsi reçu des milliards d'euros de soutien, la SNCF a également demandé un plan d'aide. Sans compter les milliers de petits commerçants dont l'activité ne tient plus qu'à un fil.



Gérald Darmanin a également souligné que la bonne tenue des finances publiques ont renforcé la capacité du pays à « tenir l'effort de guerre ». Tenir, c'est le mot, car le chômage partiel ne se terminera pas le 11 mai : la mesure se prolongera au moins jusqu'en juin et la réouverture des restaurants et de la plupart des commerces.