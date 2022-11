Un budget en hausse pour Noël cette année

Rien ni personne ne pourra priver les Français d'un agréable réveillon de Noël. Une étude CSA Research réalisée pour le compte de Cofidis montre en effet que les personnes sondées sont prêtes à dépenser plus pour ce moment particulier de l'année. Le budget moyen, qui recouvre les frais pour le repas, les décorations ou encore les cadeaux, sera de 568 euros en 2022. C'est 35 euros de plus que l'an dernier.



Dans le détail, 354 euros sont consacrés aux cadeaux, 127 euros pour le repas, 27 euros pour les décorations, 23 euros pour la tenue de la soirée, et le même montant pour les transports. Néanmoins, impossible de faire abstraction du réel : les dépenses seront limitées pour la tenue (23%), pour les décorations (19%) et pour les cadeaux (18%). Plus d'un Français sur deux (53%) se disent d'ailleurs inquiets de l'impact de la hausse des prix pour Noël.