Un code de bonne conduite pour les influenceurs

Ils sont environ 150.000 influenceurs en France qui prennent la parole sur les réseaux sociaux avec leurs avis, leurs conseils et leurs recommandations. Pour de nombreux Français, ce sont des visages connus et reconnus, ils leur font confiance… Mais le secteur est parfois un véritable far-west où tout est permis. Et même trop : ces pratiques doivent être encadrées, assène le gouvernement, et cela passera par une consultation publique.



L'exécutif entend mettre en place un code de bonne conduite et pour cela, il a besoin des principaux intéressés. Une consultation publique est donc disponible sur Internet, sur le site web concertation-influenceurs.make.org. Jusqu'au 31 janvier, les Français qui le souhaitent pourront donner leur avis sur 11 mesures réparties en quatre thématiques : droits et obligations des influenceurs, propriété intellectuelle, protection des consommateurs et gouvernance du secteur.