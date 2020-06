Après le déconfinement, les mauvaises nouvelles s'empilent sur le front des indicateurs économiques. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a ainsi prévenu cette semaine que le chômage allait dépasser le seuil des 10%, sans donner de chiffres plus précis. Son collègue de Bercy, Bruno Le Maire, a annoncé que la contraction du produit intérieur brut s'établirait finalement à -11% alors que la précédente prévision du gouvernement était de -8%. Du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. Grand Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, a donné de son côté quelques chiffres guère plus encourageants devant les caméras de France 2. Jusqu'à présent, l'exécutif avait prévu un déficit public à 9%, ce qui est déjà trois fois plus important que les 3% de Bruxelles.



Il faudra plutôt miser sur un déficit public à 11,4% du PIB en 2020, a-t-il annoncé. « Nous sommes de plus en plus endettés car nous avons dépensé beaucoup d'argent », a admis le ministre. Gérald Darmanin se veut toutefois rassurant : « la situation est sous contrôle », assure-t-il. La dette, prévue à 115% du PIB, devrait elle aussi dépasser l'estimation mais le ministre n'a pas précisé de nouveaux chiffres. La dette de la Sécurité sociale atteindra 52 milliards d'euros, celle du budget de l'État 220 milliards d'euros.