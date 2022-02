Un fonds paneuropéen pour le financement des start-ups

C'est à l'initiative de la France, qui préside pour six mois le Conseil de l'UE, qu'un nouveau mécanisme de financement des start-ups européennes prometteuses est mis en place. Il s'agit d'un fonds pouvant servir de levier au capital-risque privé, qui évitera aux jeunes pousses de chercher de l'argent ailleurs qu'en Europe pour financer leur croissance et leur entrée en Bourse. L'ambition est de créer une vingtaine de fonds doté de 1 milliard d'euros chacun, a détaillé Cédric O, le secrétaire d'État au Numérique.



À l'heure actuelle, il existe deux fonds en Europe qui sont dotés de cette capacité de financement : Eurazeo et Equity. Un nombre qui fait pâle figure face à la quarantaine de fonds équivalents aux États-Unis… Le fonds paneuropéen qui chapeaute le dispositif recevra des dotations publiques : la France et l'Allemagne engagent un milliard d'euros chacun, le Danemark 500 millions, et d'autres pays ont assuré de leur collaboration. Pour le moment, le fonds dispose de 3,5 milliards d'euros.