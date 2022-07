Un « geste » des sociétés d'autoroute pour rouler moins cher

La remise du gouvernement devrait d'ailleurs rester en vigueur jusqu'à la fin septembre avant qu'elle ne soit progressivement réduite pour être remplacée par une indemnité carburant. Clément Beaune s'est également exprimé sur les tarifs de la SNCF, qui ont beaucoup augmenté selon de nombreux voyageurs. L'entreprise a enregistré 10% de réservations en plus pour cet été par rapport à la période estivale de 2019.



« Il y a toujours un pic des prix pour l'été », explique le ministre. « J'incite tous ceux qui peuvent décaler un voyage, au départ ou au retour, d'un jour ou deux, à le faire. C'est la garantie d'avoir des billets plus facilement et moins cher ». Il faudra en faire davantage, c'est pourquoi « la SNCF doit développer les offres et cartes de réduction avec des plafonnements de prix, comme la Carte Avantage ».