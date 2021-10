Un million de billets SNCF vendus en une seule journée pour la fin d'année

La SNCF a ouvert cette semaine ses réservations pour les fêtes de fin d'année. Et la première journée a été couronnée de succès avec un million de billets vendus : c'est 15% de plus qu'en 2019, avant la crise sanitaire. Les Français veulent voyager, après une longue période marquée par les restrictions de déplacement qui en a poussé beaucoup à rester chez eux. C'est aussi un soulagement pour la SNCF dont les comptes se sont fortement dégradés pendant la crise sanitaire.



Les villes les plus prisées des voyageurs sont Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Strasbourg. Marseille, Rennes, Toulouse et Montpellier font aussi partie des dix villes les plus demandées. Anne Pruvot, la directrice génération de SNCF Voyageurs, salue la « réelle performance technique et commerciale » de cette première journée d'ouverture des ventes de billets pour Noël. Devant cette montée en charge de la demande, l'entreprise a basculé ses systèmes de réservation dans le cloud.