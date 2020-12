Un mini-krach frappe les Bourses européennes lundi 21 décembre 2020

Annoncées durant le week-end du 19 décembre 2020 et dans la journée de lundi 21 décembre 2020, les mesures restrictives visant les liaisons en provenance du Royaume-Uni ont soufflé un vent de panique sur les place de marché européennes qui ont connu une séance en forte baisse. À midi, le 21 décembre 2020, le CAC40 cédait 3,85%, et il n’a pas réussi à rattraper la chute avant la clôture, finissant la journée à -2,43%.



L’inquiétude face à cette nouvelle souche, les restrictions mises en place et la possible troisième vague de contaminations de la Covid-19 ont frappé également la Bourse de Francfort, qui affichait -2,82% à la fermeture, celle de Londres (-1,73%) et celle de Milan (-2,57%).