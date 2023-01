Un nouveau directeur général pour Go Sport, dans la tourmente

La tâche s'annonce ardue pour Patrick Puy, choisi par HPB, le propriétaire de Go Sport. Le nouveau directeur général des magasins d'articles sportifs « doit permettre d'accompagner la trajectoire de retour aux bénéfices dès 2023, après 17 années de pertes et ainsi de préserver durablement l'entreprise », selon le communiqué de la filiale de la Financière immobilière bordelaise (FIB), le groupe de l'homme d'affaires Michel Hayon.



Pour Go Sport, c'est le second directeur général en moins d'un an. Patrick Puy succède en effet à Benoît Verdier, qui avait été placé à la tête de l'enseigne en février 2022. Ce spécialiste de la restructuration d'entreprise (il a notamment œuvré chez Vivarte) a du pain sur la planche. Le tribunal de commerce de Grenoble s'est en effet emparé du dossier Go Sport depuis le 21 décembre dernier. Un juge enquêteur a été nommé pour étudier les comptes de la société.