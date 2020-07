Un nouveau dispositif d'aide pour les entreprises fragiles

Le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé dans un communiqué la création de ce nouveau fonds d'aide doté de 500 millions d'euros. Un « dispositif discrétionnaire » permettra de soulager les trésoreries des entreprises stratégiques de 50 à 250 salariés, sous forme d'avances remboursables à hauteur de 800.000 euros maximum. Au-delà, les entreprises pourront bénéficier de prêts à taux fixes et bonifiés. Les critères de sélection sont notamment que l'entreprise bénéficiaire présente « de réelles perspectives de redressement » et joue un rôle important dans le bassin d'emploi local, possède un savoir-faire reconnu ou une position critique « dans une chaîne de valeur ».



Bercy vise ici les entreprises qui ont été recalées au dispositif de prêts garantis par l'État (PGE), une mesure mise en œuvre dès le début du confinement et pour laquelle les pouvoirs publics s'engagent à garantir jusqu'à 90% du montant emprunté. Le risque des banques est donc minimisé, mais il reste présent. C'est pourquoi les entreprises à la solvabilité plus hasardeuse et déjà fragilisées avant le coronavirus, se heurtent à un mur.