Un nouvel label « Boulanger de France » pour se distinguer des industriels

Le label « Boulanger de France » est lancé ce week-end à la faveur du salon Europain, qui se tient à Paris-Porte de Versailles. La Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française (CNBPF) entend ainsi démarquer les artisans-boulangers des industriels et surtout des chaînes qui fabriquent le pain dans leurs points de vente, ce qui leur permet de s'appeler « boulangerie ». Mais ils ne fabriquent ni viennoiseries, ni pâtisseries, explique la confédération. De plus, ces chaînes ouvrent dans des secteurs prisés des consommateurs comme auprès des ronds-points. Les boulangers situés dans les centres-villes souffrent de cette concurrence. D'où la nécessité de créer un label.



La CNBPF veut lancer cette « marque » avec une charte de qualité. Pour décrocher le label, l'artisan-boulanger sera contrôlé par un organisme certificateur. Le cahier des charges précise que le pain devra être fabriqué sur place, tout comme « les croissants, la pâtisserie, le snacking (quiches, pizzas) », précise Dominique Anract, président de la confédération. Les artisans dépositaires du label « s'engagent dans une une démarche sociétale et environnementale ».