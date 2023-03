Un parc nucléaire toujours fragile pour EDF

EDF doit de nouveau faire face à des alertes dans son parc nucléaire. 19 réacteurs sont à l'arrêt, sur un total de 56. Deux d'entre eux vont être mis à l'arrêt (Penly, en Seine-Maritime, et Cattenom en Moselle) suite à la découverte de nouvelles fissures. Ce qui oblige l'énergéticien à procéder à des inspections supplémentaires dans une partie de son parc. À cela s'ajoute un programme de maintenance durant plusieurs semaines.



EDF va changer l'uranium dans plusieurs centrales, comme à Paluel (Seine-Maritime) ou encore Blayais, en Gironde. Des opérations qui nécessitent plusieurs semaines de mises à l'arrêt. Au total, les capacités du parc nucléaire français ne sont plus que de 54%. Voilà qui tombe au plus mal, sachant que Luc Rémont a l'intention d'augmenter la capacité de production du parc nucléaire. Mais le PDG de l'énergéticien doit composer avec la réalité du terrain et des centrales vieillissantes.