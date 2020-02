Un partenariat transatlantique entre Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic

L’an dernier, ce sont 9,4 millions de passagers qui ont voyagé entre la France et les États-Unis. Un chiffre donné par la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) en progression de 6,6% par rapport à 2018. C’est tout simplement la liaison la plus importante au monde. Dans ces conditions, la concurrence est exacerbée, et encore plus depuis que des compagnies low-cost tentent de se lancer sur ces lignes transatlantiques. C’est pourquoi Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic lancent une coentreprise élargie.



Il s’agit d’offrir aux clients des horaires plus pratiques, une expérience de vol « fluide et homogène », peu importe la compagnie choisie, explique le communiqué commun. Ce partenariat, qui pèse pour près d’un quart du trafic transatlantique total (fret et passagers), affiche un chiffre d’affaires combiné de 13 milliards de dollars. Chaque jour, on compte jusqu’à 321 vols entre l’Europe et les États-Unis.