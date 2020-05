Un « plan Marshall » pour le tourisme, c'est la promesse du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Un comité interministériel a tracé les grandes lignes de ce qui est devenu une « priorité nationale » : le tourisme a un impact majeur sur l'économie française, dont il représente 7,2% du produit intérieur brut. Le secteur emploie également près de 2 millions de personnes… Les deux mois de confinement y ont porté un coup très dur, mais comme l'a expliqué le secrétaire d'État : « La France est rentrée dans cette crise en étant première en matière de tourisme et elle doit le rester ».



Jusqu'à présent, 66.000 entreprises des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration ont bénéficié de 6 milliards d'euros de prêts garantis. Le chômage partiel et l'ensemble des aides mises en place par l'État sont indispensables, mais pas suffisants. C'est pourquoi un soutien spécifique va être proposé, autour de quatre axes : tout d'abord des protocoles sanitaires, qui sont « indispensables à la reprise », a détaillé Jean-Baptiste Lemoyne. Deuxième axe : un plan de « tourisme social » supervisé par le secrétaire d'État Gabriel Attal. Des chèques vacances seront mis à contribution et les personnes mobilisées durant la crise sanitaire seront particulièrement ciblées.