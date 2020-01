Un plan d'économies à la SNCF pour rebondir après la grève

Depuis le 5 décembre, le mouvement contre la réforme des retraites perturbe fortement le trafic ferroviaire. La SNCF est, avec la RATP, une des entreprises les plus impactées par la grève. Jean-Pierre Farandou, en place depuis le 1er novembre 2019 à la tête du groupe, a fait les comptes à l'occasion de son premier conseil d'administration. Et ils ne sont pas bons. Il a confirmé que le manque à gagner représentait 22 millions d'euros chaque jour, soit un total de 600 millions d'euros sur l'ensemble de 2019. À cela s'ajoute 250 millions supplémentaires au titre de 2020. « Au grand total, on ne sera pas très loin du milliard d’euros de pertes », a expliqué le patron de la SNCF.



Une charge très lourde qui plombe des résultats qui, sans la grève, aurait été très bons, a-t-il déploré. « Mais là, cela va faire mal, cela va nous abîmer ».Les 600 millions de manque à gagner pour l'année 2019 vont annuler l'ensemble des profits que l'entreprise aurait dû réaliser. Les comptes pourraient même être dans le rouge. Mais pour 2020, il faudra un plan d'économies : « on essaiera de rattraper une partie des quelque 300 à 350 millions de pertes que devrait causer la grève en 2020 », explique Jean-Pierre Farandou.