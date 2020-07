Un repreneur pour André, qui sauve 221 salariés

La seule offre de reprise déposée pour la reprise du chausseur André a été validée ce mardi 28 juillet par le tribunal de commerce de Grenoble : c'est François Feijoo, l'ancien PDG de l'enseigne, qui la reprend au travers de sa société 1Monde9. Son offre à 7,8 millions d'euros va permettre la reprise de 55 boutiques et le maintien de 221 emplois. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise, mais dans le détail la réalité est difficile.



Car André comptait 180 points de vente en France. Et ce sont 188 salariés qui vont devoir être licenciés… Le repreneur ne cache pas les difficultés à venir. Le défi qui attend l'entreprise est grand et le redressement va demander du temps et de la patience. Les salariés, qui se sont battus pour qu'André survive savent qu'il leur faudra endurer encore longtemps des difficultés. Mais la décision du tribunal a été accueillie avec « enthousiasme », selon l'avocat du CSE de l'entreprise.